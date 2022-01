Calciomercato Juventus, è fatta: l’ufficialità stravolge l’attacco (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ora è anche ufficiale il grande colpo che muove il Calciomercato della Serie A: la Juventus ha depositato il contratto in Lega La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Per l’attaccante serbo sono stati investiti circa 70 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma l’obiettivo è quello di ritornare al più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ora è anche ufficiale il grande colpo che muove ildella Serie A: laha depositato il contratto in Lega Laha ufficializzato l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Per l’attaccante serbo sono stati investiti circa 70 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma l’obiettivo è quello di ritornare al più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, ACCORDO TOTALE CON DUSAN VLAHOVIC. DEFINITI TUTTI I DETTAGLI ANCHE CON GLI AGENTI DEL G… - GiovaAlbanese : ?? TUTTO VERO ?? ?? #Vlahovic alla #Juve è fatta! ? Operazione conclusa! ?? OKEEI?? ?? @Gazzetta_it @FabDellaValle… - lifeelsee : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, UFFICIALE L'ACQUISTO DI VLAHOVIC Il contratto è stato depositato in Lega #SkyCalciomercato #Calci… - Alebrune1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, UFFICIALE L'ACQUISTO DI VLAHOVIC Il contratto è stato depositato in Lega #SkyCalciomercato #Calci… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juventus, UFFICIALE: preso Vlahovic, depositato il contratto in Lega Serie A 7 Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus . i bianconeri non hanno ancora pubblicato l'ufficialità sul proprio sito con i dettagli dell'accordo, ma i l contratto del serbo è già stato depositato presso la Lega Calcio che ha poi reso ...

Juve, ufficiale Vlahovic: contratto depositato in Lega TORINO - Dopo le visite sostenute al J Medical è arrivata l'ufficialità con il contratto depositato in Lega. è un nuovo giocatore della Juve . L'attaccante serbo ha festeggiato i 22 anni alla grande ...

Calciomercato Juve: scelta la prossima destinazione di Kaio Jorge Calciomercato.com Calcio: Lega Serie A, ufficiale l’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus Torino, 28 gen. – (Adnkronos) – Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Anche se il club bianconero non ha pubblicato l’ufficialità sul proprio sito con i dettagli dell’accordo, il contrat ...

Kulusevski via dalla Juve: lo scambio in Premier League Kulusevski potrebbe lasciare la Juve negli ultimi giorni di mercato: l’ipotesi di scambio in Premier League. Tutte le cifre e i dettagli Nel giorno di Vlahovic, si sono infiammate voci ed indiscrezion ...

