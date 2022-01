Antonio Medugno presunta fiamma di Clarissa Selassié entra nella Casa del GF Vip6 Chi è il modello e tiktoker

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il Grande Fratelloha in serbo nuovi colpi di scena per i telespettatori.puntata serale del 28 gennaio, infatti, sono stati annunciati ben due nuovi ingressi. Gianluca Costantino, amico di Alessandro Basciano efarà il suo ingressopiù spiata d’Italia. Insieme a lui un altro, il ventiquattrenne. Il nuovo concorrente potrebbe avere, anche lui, un legame con altre due Vippone, presenti in. Infatti, si tratterebbe del ragazzo con cui si frequenterebbe, come riportato da Novella 2000.: carriera e precedenti esperienze...

Advertising

GrandeFratello : Antonio Medugno è il secondo nuovo concorrente ufficiale di #GFVIP che questa sera si unirà ai nostri Vipponi! No… - mapijonderculo_ : RT @contechristino: Sono Antonio Medugno. Faccio balletti. Faccio trend. Faccio challenge. Mancava 'recensisco gli slime' e poteva benissi… - MiChiamoGiuli4 : RT @bagnotrash: ma conosciamo meglio il concorrente antonio medugno #gfvip - crispymattbacon : Antonio Medugno che continua a spacciarsi per etero ahahahahahahahah #GFVIP - LaMedusah : RT @contechristino: Sono Antonio Medugno. Faccio balletti. Faccio trend. Faccio challenge. Mancava 'recensisco gli slime' e poteva benissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Medugno

GF Vip, diretta 28 gennaio: questa sera entrano Gianluca Costantino e. Al televoto questa sera Barù, Federica Calemme e . Uno di loro dovrà abbandonare la casa definitivamente. La c ronaca minuto per minuto come sempre su . GRANDE FRATELLO VIP, LA ...Alfonso Signorini anticipa anche a tutto il pubblico da casa l'ingresso die Gianluca Costantino che questa sera faranno il loro ingresso in casa svelando come tra i fuoriusciti della ...Jessica Selassiè però è affranta: “Non mi cerca”. Jessica però ha mostrato il suo disappunto a Miriana per il comportamento di Barù e teme che il nipote di Costantino Della Gherardesca si stia allonta ...GF Vip, Soleil scarica Alex Belli: «Non ho mai valutato l'opzione di stare insieme. Lui è sposato». La puntata di venerdì sera si apre come sempre sul ...