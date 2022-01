Almalaurea: le laureate sono più brave, ma i laureati guadagnano di più (Di venerdì 28 gennaio 2022) Qualcosa si è fatto, molto resta da fare. il primo Rapporto di genere di Almalaurea, presentato stamattina all’università di Bologna dal presidente Ivano Dionigi, e alla presenza del rettore Giovanni Molari, evidenzia il gender gap ancora forte nel nostro Paese. Le ragazze sono più brave per tutto il percorso degli studi, ma il loro potenziale non riesce sempre a esprimersi come sarebbe giusto. Partiamo dai numeri: in Italia nel 2020 le laureate sono il 60 per cento del totale, e concludono gli studi con un voto medio di 103,9, a fronte del 102,1 dei colleghi. Alla laurea le ragazze arrivano dopo un percorso di studi brillante (82,5/100 voto medio al diploma contro 80,2/100 dei maschi) e con una più vivace partecipazione alle vacanze studio all’estero, all’alternanza scuola lavoro e ai tirocinii. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Qualcosa si è fatto, molto resta da fare. il primo Rapporto di genere di, presentato stamattina all’università di Bologna dal presidente Ivano Dionigi, e alla presenza del rettore Giovanni Molari, evidenzia il gender gap ancora forte nel nostro Paese. Le ragazzepiùper tutto il percorso degli studi, ma il loro potenziale non riesce sempre a esprimersi come sarebbe giusto. Partiamo dai numeri: in Italia nel 2020 leil 60 per cento del totale, e concludono gli studi con un voto medio di 103,9, a fronte del 102,1 dei colleghi. Alla laurea le ragazze arrivano dopo un percorso di studi brillante (82,5/100 voto medio al diploma contro 80,2/100 dei maschi) e con una più vivace partecipazione alle vacanze studio all’estero, all’alternanza scuola lavoro e ai tirocinii. ...

