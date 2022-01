Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 15:30 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMEBNTO LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA Regione RISULTA REGOLARE FANNO ECCEZIONE DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ALLA STESSA A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE PER INCIDENTE SU VIA BRACCIANENSE ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’ALGIATA E TOMBA DI NORONE NEI DUE SENSI DI MARCIA E ANALOGA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A TIVOLI ANCHE IN QUESTRO CASO NELLE DUE DIREZIONI PER ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022)DEL 27 GENNAIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMEBNTO LA CIRCONE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLARISULTA REGOLARE FANNO ECCEZIONE DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ALLA STESSA A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE PER INCIDENTE SU VIA BRACCIANENSE ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONERALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’ALGIATA E TOMBA DI NORONE NEI DUE SENSI DI MARCIA E ANALOGA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A TIVOLI ANCHE IN QUESTRO CASO NELLE DUE DIREZIONI PER ...

