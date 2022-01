Ve lo ricordate? Era un baby fenomeno: potrebbe sbarcare a zero in Italia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Considerato sin da bambino un fenomeno, questo talento ancora giovanissimo potrebbe arrivare in Italia a parametro zero, ve lo ricordate? Il primo fenomeno di notorietà di un baby fenomeno del calcio risale agli anni ’70 e riguarda un certo Diego Armando Maradona. L’icona del calcio argentino e mondiale è divenuto famoso già prima di esordire tra i professionisti e fu addirittura l’allora generale Videla a volerne l’esordio tra i professionisti quando era ancora minorenne. Dal caso Maradona in poi diversi altri baby fenomeni sono stati portati alla celebrità dai media prima ancora di esordire tra i professionisti, ad alcuni di loro – vedi il caso Messi – è andata piuttosto bene, mentre altri sono stati schiacciati dal peso delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Considerato sin da bambino un, questo talento ancora giovanissimoarrivare ina parametro, ve lo? Il primodi notorietà di undel calcio risale agli anni ’70 e riguarda un certo Diego Armando Maradona. L’icona del calcio argentino e mondiale è divenuto famoso già prima di esordire tra i professionisti e fu addirittura l’allora generale Videla a volerne l’esordio tra i professionisti quando era ancora minorenne. Dal caso Maradona in poi diversi altrifenomeni sono stati portati alla celebrità dai media prima ancora di esordire tra i professionisti, ad alcuni di loro – vedi il caso Messi – è andata piuttosto bene, mentre altri sono stati schiacciati dal peso delle ...

Advertising

moragirl__ : RT @PierlucaM: Ricordate quando era costume segnare su Facebook i propri amici come parenti? Che tempi semplici e belli per i social ?? - millenialinside : RT @PierlucaM: Ricordate quando era costume segnare su Facebook i propri amici come parenti? Che tempi semplici e belli per i social ?? - VirginiaMiccoli : RT @PierlucaM: Ricordate quando era costume segnare su Facebook i propri amici come parenti? Che tempi semplici e belli per i social ?? - waitingvhaz : RT @PierlucaM: Ricordate quando era costume segnare su Facebook i propri amici come parenti? Che tempi semplici e belli per i social ?? - _Valealizzi_ : RT @PierlucaM: Ricordate quando era costume segnare su Facebook i propri amici come parenti? Che tempi semplici e belli per i social ?? -