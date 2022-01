Uomini e Donne anticipazioni 27 gennaio: Ida Platano ritrova l’amore con Andrea? I dubbi della famosa Dama (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ida Platano, dopo l’amica Gemma Galgani, è una delle protagoniste di Uomini e Donne più conosciute. La Dama emoziona il pubblico del programma televisivo da anni, raccontando le sue diverse esperienze in campo amoroso. Soprattutto la storia con Riccardo Guarnieri ha particolarmente appassionato il pubblico del dating show, visti, anche, i tanti colpi di scena. Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati protagonisti, perfino, di una proposta di matrimonio in diretta televisiva, ma, poi, la storia si è rotta. Nella stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, Ida Platano ha subito già due delusioni in campo amoroso, ma, adesso, sta conoscendo un nuovo Cavaliere: Andrea. A Uomini e Donne, secondo le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ida, dopo l’amica Gemma Galgani, è una delle protagoniste dipiù conosciute. Laemoziona il pubblico del programma televisivo da anni, raccontando le sue diverse esperienze in campo amoroso. Soprattutto la storia con Riccardo Guarnieri ha particolarmente appassionato il pubblico del dating show, visti, anche, i tanti colpi di scena. Riccardo Guarnieri e Idasono stati protagonisti, perfino, di una proposta di matrimonio in diretta televisiva, ma, poi, la storia si è rotta. Nella stagione 2021/2022 di, Idaha subito già due delusioni in campo amoroso, ma, adesso, sta conoscendo un nuovo Cavaliere:. A, secondo le ...

