Traffico Roma del 27-01-2022 ore 19:00 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e La Rustica in esterna tra Laurentina e Tuscolana in tangenziale rimosso sulla carreggiata per l'incidente che per larga parte del pomeriggio ha creato disagi tra via dei Monti Tiburtini a San Lorenzo tratto in cui la circolazione è tornata scorrevole con te invece Come di consueto in queste ore tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale in quest'ultima direzione prudenza in via Nomentana per un incidente ancora allenamenti all'altezza di via Ettore Romagnoli la polizia locale se poi un tamponamento a catena con code in via Pontina verso Roma all'altezza di Castel Romano metalli di questa e di altre notizie sul sito Roma

