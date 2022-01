Tra le scene, anche il momento in cui fa togliere le ditate dalle borse Hermès. (Di giovedì 27 gennaio 2022) Modella, influencer e dal 2016 compagna di Cristiano Ronaldo. La vita di Georgina Rodriguez è talmente da “fiaba del soldo vero” da aver meritato una docu-serie su Netflix, Soy Georgina: ovvero io Soy Georgina e voi non siete un c***. In sei episodi che tracciano la parabola della giovane spagnola, dal passato mesto al presente luminoso. Georgina Rodriguez: fotostoria della fidanzata di CR7, Cenerentola moderna guarda le foto Dai monolocali di Madrid alle ville extra lusso, Georgina svela i retroscena emotivi e gli aspetti privati di un incontro che le ha cambiato la vita: quello con il campionissimo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Modella, influencer e dal 2016 compagna di Cristiano Ronaldo. La vita di Georgina Rodriguez è talmente da “fiaba del soldo vero” da aver meritato una docu-serie su Netflix, Soy Georgina: ovvero io Soy Georgina e voi non siete un c***. In sei episodi che tracciano la parabola della giovane spagnola, dal passato mesto al presente luminoso. Georgina Rodriguez: fotostoria della fidanzata di CR7, Cenerentola moderna guarda le foto Dai monolocali di Madrid alle ville extra lusso, Georgina svela i retroscena emotivi e gli aspetti privati di un incontro che le ha cambiato la vita: quello con il campionissimo ...

