Scatola nera e alcool test sulle auto diventeranno obbligatori

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel mondo delle quattro ruote è in arrivo un cambiamento significativo: come stabilito dal regolamento UE 2019/2144 in materia di sicurezza e...

Ultime Notizie dalla rete : Scatola nera

A partire da luglio 2022, sulle auto di nuova omologazione sarà obbligatoria la, un dispositivo che registra i dati in caso di incidente stradale. Cos'è laLaè un dispositivo elettronico dotato di localizzatore GPS che sarà ......riporta la famosa intestazione "From Hell" Insieme alla missiva era presente anche una... la cui identità resta uno dei più grandi nodi da sciogliere della cronaca. Ci chiediamo se il suo ...Tra i nuovi dispositivi c’è anche l’Alcolock che impedisce al veicolo di avviarsi in caso di tasso alcolemico superiore al consentito, ecco come funziona, cosa registra la Black box ...La scatola nera è un dispositivo elettronico dotato di GPS che, a partire da luglio 2022, sarà obbligatorio su tutte le auto di nuova omologazione ...