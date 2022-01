-Sanremo-2022: la crescita esponenziale di Ana Mena (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena conquista il palco più ambito d’Italia e sarà tra i cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di -Sanremo-2022 con il brano “Duecentomila Ore” (Epic / Sony Music), scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef. Conosciamo insieme il testo e la biografia dell’artista. Sanremo-2022: la scaletta delle cinque serate Ana Mena: un’artista a tutto tondo Ana Mena si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante esperienza Internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. Ed è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Anaconquista il palco più ambito d’Italia e sarà tra i cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di -con il brano “Duecentomila Ore” (Epic / Sony Music), scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef. Conosciamo insieme il testo e la biografia dell’artista.: la scaletta delle cinque serate Ana: un’artista a tutto tondo Anasi sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante esperienza Internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. Ed è ...

