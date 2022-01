Rientro a scuola: come rafforzare il sistema immunitario dei più piccoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stiamo entrando nel picco della stagione influenzale e a farne le spese sono soprattutto i più piccoli, maggiormente esposti alle infezioni a causa dell’immaturità del loro sistema immunitario. Ad essere interessati sono gli... Leggi su europa.today (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stiamo entrando nel picco della stagione influenzale e a farne le spese sono soprattutto i più, maggiormente esposti alle infezioni a causa dell’immaturità del loro. Ad essere interessati sono gli...

Advertising

dietnam : Le regole per il rientro a scuola le ha fatte qualcuno che non ha mai avuto figli e che non è mai andato a scuola. - zazoomblog : Rientro a scuola: come rafforzare il sistema immunitario dei più piccoli - #Rientro #scuola: #rafforzare #sistema - sarahross71 : RT @LaVeritaWeb: Sale la pressione per consentire agli asintomatici il rientro in classe, ma ministero della Salute e Cts non ci sentono. C… - Mimmo30273141 : RT @LaVeritaWeb: Sale la pressione per consentire agli asintomatici il rientro in classe, ma ministero della Salute e Cts non ci sentono. C… - Antonio57896737 : RT @LaVeritaWeb: Sale la pressione per consentire agli asintomatici il rientro in classe, ma ministero della Salute e Cts non ci sentono. C… -