Quirinale | Salvini accelera su Frattini ma il Pd insorge | “Ora basta lanciare nomi”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – Nelle ultime ore Matteohato sul nome di Francoper l’elezione al. E’ quanto trapela da fonti di centrodestra, in vista del vertice di stasera dell’alleanza. “Siamo tornati al via, quello diè un nome già fatto e sul quale avevamo già espresso abbondanti perplessità. Auspichiamo che questa modalità disenza confronto sia finita. Noi siamo ancora in attesa” dicono le capogruppo del Pd Debora Serracchiani e Simona Malpezzi lasciando il gruppo del Pd con Enrico Letta. “Usare il presidente del Consiglio di Stato Franco, una carica istituzionale così autorevole, per spaccare la maggioranza di governo è un segno evidente che non c’è la volontà di trovare una soluzione per il Colle. ...