Quirinale, Letta: «Il Presidente domani e non sarà di centrodestra» (Di giovedì 27 gennaio 2022) «È tutto completamente per aria. E non per colpa nostra». A sera, davanti ai grandi elettori del Pd riuniti a Montecitorio, Enrico Letta allarga le braccia. Dice che oggi il Pd... Leggi su ilmattino (Di giovedì 27 gennaio 2022) «È tutto completamente per aria. E non per colpa nostra». A sera, davanti ai grandi elettori del Pd riuniti a Montecitorio, Enricoallarga le braccia. Dice che oggi il Pd...

