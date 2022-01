Quirinale 2022, Conte: “M5S cambia posizione? Non dite fesserie” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Il M5S cambia la sua posizione? E’ male informato”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, replicando alle domande dei cronisti fuori Montecitorio, sulla corsa al Quirinale e la scelta del nuovo presidente della Repubblica. “Il Movimento dall’inizio ha una posizione lineare: i nomi che abbiamo fatto al tavolo sono super partes e sono sempre gli stessi, ovviamente siamo disponibili a valutare anche gli altri. Quindi non dite fesserie che cambiamo posizione… La nostra posizione è sempre la stessa”, sottolinea Conte. “Il M5S si batte per un’alta personalità che non abbia una collocazione politica specifica”, ribadisce quindi aggiungendo: “Vorrei chiarire ai cittadini che abbiamo aperto un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Il M5Sla sua? E’ male informato”. Così il leader M5S Giuseppe, replicando alle domande dei cronisti fuori Montecitorio, sulla corsa ale la scelta del nuovo presidente della Repubblica. “Il Movimento dall’inizio ha unalineare: i nomi che abbiamo fatto al tavolo sono super partes e sono sempre gli stessi, ovviamente siamo disponibili a valutare anche gli altri. Quindi nonchemo… La nostraè sempre la stessa”, sottolinea. “Il M5S si batte per un’alta personalità che non abbia una collocazione politica specifica”, ribadisce quindi aggiungendo: “Vorrei chiarire ai cittadini che abbiamo aperto un ...

