Quirinale 2022, centrodestra si astiene in quarta votazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il centrodestra verso l’astensione nella quarta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. I grandi elettori del centrodestra risponderanno alla chiama, si avvicineranno alla Presidenza e diranno ai segretari ‘astenuto’ senza ritirare la scheda. Dopo aver annunciato l’astensione, i grandi elettori usciranno dall’Aula senza passare dalle cabine. E’ quanto spiegano fonti del centrodestra nelle ‘istruzioni per l’uso’ in vista del quarto scrutinio di oggi dopo la scelta dell’astensione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilverso l’astensione nellaper l’elezione del presidente della Repubblica. I grandi elettori delrisponderanno alla chiama, si avvicineranno alla Presidenza e diranno ai segretari ‘astenuto’ senza ritirare la scheda. Dopo aver annunciato l’astensione, i grandi elettori usciranno dall’Aula senza passare dalle cabine. E’ quanto spiegano fonti delnelle ‘istruzioni per l’uso’ in vista del quarto scrutinio di oggi dopo la scelta dell’astensione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - Rom_Lisa : RT @eziomauro: Bruciati tutti i nomi per il Quirinale, Salvini nell’angolo cerca una via d’uscita - Open_gol : Al via la quarta votazione. Scheda bianca per M5s, Pd, Leu e Iv. Il centrodestra ha invece deciso di astenersi dal… -