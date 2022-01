Perché nel live-action di Biancaneve non ci saranno nani ma ‘creature magiche’ (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo le critiche e le polemiche sorte negli ultimi giorni sul live action di Biancaneve e i sette nani, la Disney ha deciso di apportare dei cambiamenti al remake del classico ispirato al racconto dei fratelli Grimm. A criticare il nuovo progetto – che vedrà come protagonista la star di West Side Story Rachel Zegler nel ruolo principale e Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva – sono stati in molti. Tra questi spicca senz’altro star del Trono di spade, Peter Dinklage, che aveva accusato la produzione di voler riproporre ancora una volta un “retrogrado racconto su sette fot**ti nani: “Da un lato fate i progressisti, dall’altro continuate a raccontare quella storia dannatamente retrograda su sette nani che vivono in una caverna tutti insieme… ma che cacchio state facendo, ragazzi? Non ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo le critiche e le polemiche sorte negli ultimi giorni suldie i sette, la Disney ha deciso di apportare dei cambiamenti al remake del classico ispirato al racconto dei fratelli Grimm. A criticare il nuovo progetto – che vedrà come protagonista la star di West Side Story Rachel Zegler nel ruolo principale e Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva – sono stati in molti. Tra questi spicca senz’altro star del Trono di spade, Peter Dinklage, che aveva accusato la produzione di voler riproporre ancora una volta un “retrogrado racconto su sette fot**ti: “Da un lato fate i progressisti, dall’altro continuate a raccontare quella storia dannatamente retrograda su setteche vivono in una caverna tutti insieme… ma che cacchio state facendo, ragazzi? Non ...

