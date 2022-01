Paura per Wilma Facchinetti, la moglie di Francesco in pronto soccorso dopo una caduta da cavallo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Wilma Facchinetti, la moglie di Francesco Facchinetti, è ricoverata in ospedale in codice rosso. La modella brasiliana di 39 anni è caduta da cavallo, ha perso il cap durante la caduta e lo zoccolo dell’animale gli è passato sopra la testa provocandole un taglio dietro alla nuca e uno sul mento. La situazione è subito degenerata e Facchinetti e la moglie sono corsi in ospedale. Ma, come raccontato dallo stesso Facchinetti su Instagram, non è stato semplice avere delle cure immediate. «Wilma è stata parcheggiata al pronto soccorso – ha denunciato l’artista – Aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 27 gennaio 2022), ladi, è ricoverata in ospedale in codice rosso. La modella brasiliana di 39 anni èda, ha perso il cap durante lae lo zoccolo dell’animale gli è passato sopra la testa provocandole un taglio dietro alla nuca e uno sul mento. La situazione è subito degenerata ee lasono corsi in ospedale. Ma, come raccontato dallo stessosu Instagram, non è stato semplice avere delle cure immediate. «è stata parcheggiata al– ha denunciato l’artista – Aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima ...

