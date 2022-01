Milan in lutto, è appena venuto a mancare (Di giovedì 27 gennaio 2022) È morto suo padre Pasquale, deceduto dopo una breve malattia a 58 anni: era stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Originario di Campobasso, viveva a Parè (Comune in provincia di Como) con la famiglia ed era molto conosciuto sia per la sua professione di avvocato sia per il suo impegno a livello di sport giovanile nell'ambiente lariano. Il mondo del calcio s'è stretto intorno a Cutrone. Tanti i messaggi di cordoglio e di incoraggiamento, a cominciare dall'Empoli che ha pubblicato una nota sul suo sito: "Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al calciatore Patrick Cutrone in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padre Pasquale. A Patrick e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 27 gennaio 2022) È morto suo padre Pasquale, deceduto dopo una breve malattia a 58 anni: era stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Originario di Campobasso, viveva a Parè (Comune in provincia di Como) con la famiglia ed era molto conosciuto sia per la sua professione di avvocato sia per il suo impegno a livello di sport giovanile nell'ambiente lariano. Il mondo del calcio s'è stretto intorno a Cutrone. Tanti i messaggi di cordoglio e di incoraggiamento, a cominciare dall'Empoli che ha pubblicato una nota sul suo sito: "Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al calciatore Patrick Cutrone in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padre Pasquale. A Patrick e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società ...

Advertising

iltirreno : ? IL LUTTO E QUELLA DEDICA SPECIALE - Una notizia scuote l'ambiente azzurro. La società - nel primo pomeriggio di m… - MilanPress_it : Un grave lutto ha colpito la famiglia #Cutrone Il tweet di cordoglio del #Milan per l’ex cuore ?????? - gilnar76 : Lutto per Curtone: scomparso il padre, il messaggio del #Milan – FOTO #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - notizie_milan : Terribile lutto per Cutrone: è morto il papà - slytherleo : mi sono appena svegliata e sono ancora in lutto per vlahovic, perché si stanno lamentando di paolo maldini ovvero u… -