Mercato Milan – Pedullà: “Juventus, proposto Kulusevski ai rossoneri” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di calcioMercato, la Juventus avrebbe proposto Dejan Kulusevski al Milan: il punto sulla trattativa Leggi su pianetamilan (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo Alfredo, noto esperto di calcio, laavrebbeDejanal: il punto sulla trattativa

Advertising

AntoVitiello : ?? Il #Milan per gennaio sperava di tesserare il talentuoso Hugo #Cuenca, classe 2005, ma per motivi burocratici l'o… - AntoVitiello : Conferme sul nome di Malick #Thiaw dello #Schalke per la difesa del #Milan (anticipazione @ManuBaio). Il giocatore… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE L'ARRIVO DI LAZETIC DALLA STELLA ROSSA Il serbo classe 2004 ha firmato fino al 3… - Drezzimovic : Da fonti certe so al Milan piacerebbe fare un'offerta per *giocatore a vostra scelta* Però ehi, il mercato è dinam… - Tomas16121899 : @chichipavolosa Quello di vinny di leo in cui diceva che Galliani, con un account fake, avrebbe fatto fatto dei nom… -