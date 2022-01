Mattarella | “Auschwitz più imponente e sciagurata macchina morte mai costruita”

Leggi su italiasera

"La Giornata della Memoria, che si celebra oggi in tutto il mondo, non ci impone solamente di ricordare i milioni di morti, i lutti e le sofferenze di tante vittime innocenti, tra cui molti italiane. Ma ci invita a prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. A partire dai banchi di scuola. Perché la conoscenza, l'informazione e l'educazione rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere una società giusta e solidale". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria al ministero dell'Istruzione. "E, come recenti episodi di cronaca attestano, mai – prosegue il capo dello Stato – deve essere abbassata la guardia.