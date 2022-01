Macaulay Culkin e Brenda Song sono fidanzati

Leggi su cityroma

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Foto via webe la sua compagnapronti a giurarsi amore eterno. A nove mesi dalla nascita del loro bambino Dakota, i due attori hanno confermato a People di essersi. Le voci in realtà circolavano in rete già da un po’,infatti era stata avvistata con un grosso anello di fidanzamento all’anulare sinistro. La coppietta si è incontrata per la prima volta in Tailandia sul set di Changeland ed è legata sentimentalmente dal 2017. Non so voi, ma io non vedo l’ora di vederli all’altare! L'articolo proviene da City Roma News.