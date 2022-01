Lvmh | ricavi 2021 record a 64 | 2 miliardi +44%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lvmh ricavi

Il Sole 24 ORE

record per il colosso francese del lusso nel 2021, a 64,2 miliardi di euro (+44% sul 2020 e +20% sul 2019). La crescita organica deiè stata del 36% rispetto al 2020 e del 14% rispetto al 2019, con un ritorno quindi ai livelli pre - pandemia. La crescita organica deidel gruppo del 22% nel quarto trimestre rispetto al ...... in attesa di una giornata fitta di dati societari: Deutsche Bank, EasyJet, JetBlue Airways,, ... Tesla ( - 5% nel dopo Borsa) ha registratoper quasi 18 miliardi di dollari nel quarto ...Ricavi record per il colosso francese del lusso nel 2021, a 64,2 miliardi di euro (+44% sul 2020 e +20% sul 2019). La crescita organica dei ricavi è stata del 36% rispetto al 2020 e del 14% rispetto a ...Il gruppo lo scorso anno ha registrato un utile netto di 12 miliardi in aumento del 156% rispetto all’anno precedente ...