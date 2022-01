"Lo ha fatto per almeno due anni". Dramma-Hunziker, l'ultima soffiata sull'addio a Tomaso: com'era ridotta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo oltre dieci anni d'amore, è finita la storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due si sono ufficialmente separati soltanto nelle ultime settimane, ma pare che la crisi fosse in corso già da tempo: c'è chi parla addirittura di un paio d'anni. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che ritraggono la showgirl sola e malinconica, mentre porta a spacco i suoi cannoli. Il comunicato ufficiale rilasciato dall'Ansa con cui Michelle e Tomaso hanno annunciato la fine del matrimonio è stata una doccia gelata per i loro fan: “Dopo 10 anni insieme abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”. Di una crisi di coppia si parlava da tempo, ma Michelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo oltre diecid'amore, è finita la storia tra MichelleTrussardi. I due si sono ufficialmente separati soltanto nelle ultime settimane, ma pare che la crisi fosse in corso già da tempo: c'è chi parla addirittura di un paio d'. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che ritraggono la showgirl sola e malinconica, mentre porta a spacco i suoi cannoli. Il comunicato ufficiale rilasciato dall'Ansa con cui Michelle ehanno annunciato la fine del matrimonio è stata una doccia gelata per i loro fan: “Dopo 10insieme abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”. Di una crisi di coppia si parlava da tempo, ma Michelle ...

