Advertising

fanpage : La rivista scientifica 'The Lancet' lancia una grave accusa all'Italia, con focus preciso sulla Lombardia: la manca… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: L'Italia lancia il secondo satellite COSMO-SkyMed II generation - CarloTramelli : RT @Affaritaliani: L'Italia lancia il secondo satellite COSMO-SkyMed II generation - Affaritaliani : L'Italia lancia il secondo satellite COSMO-SkyMed II generation - InsideMarketing : Con una campagna firmata da Publicis Italia, #MulinoBianco lancia la nuova raccolta punti, dando ai consumatori l'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia lancia

Il Sole 24 ORE

Luigi Pasquali, coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e Ad di Telespazio e Massimo Comparini, Ad di Thales Alenia Space."Telespazio - ha spiegato Pasquali - per COSMO - SkyMed 2nd ...A marzo 2018, Ana Menail suo singolo " Ya Es Hora" insieme a Becky G e De La Ghetto , due ... Il brano diventa il tormentone dell'estate inraggiungendo il primo posto nella chart di ...La pianificazione è di MediaCom e prevede a partire da domenica 30 gennaio l’attivazione su tv, social, digitale, punto vendita ed OOH ...Presentata da remoto – nella consueta versione italiana che fa seguito al lancio internazionale – l’edizione 2022 del Guinness Sei Nazioni. Giornalisti collegati da remoto, in diretta, in due studi co ...