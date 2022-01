Laudisa: “Vlahovic-Juventus: cosa cambia per Dybala e Morata” | VIDEO (Di giovedì 27 gennaio 2022) Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il punto della situazione sul calciomercato della Juventus e sul futuro degli attaccanti Paulo Dybala ed Álvaro Morata dopo l'arrivo imminente del serbo Dusan Vlahovic a Torino Leggi su pianetamilan (Di giovedì 27 gennaio 2022) Carlo, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il punto della situazione sul calciomercato dellae sul futuro degli attaccanti Pauloed Álvarodopo l'arrivo imminente del serbo Dusana Torino

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@carlolaudisa (@Gazzetta_it): '#Vlahovic-@juventusfc: cosa cambia per @PauDybala_JR e @AlvaroMorata' | #VIDEO - #Calciom… - PianetaMilan : .@carlolaudisa (@Gazzetta_it): '#Vlahovic-@juventusfc: cosa cambia per @PauDybala_JR e @AlvaroMorata' | #VIDEO -… - antocheeks96 : Disperazione mode on. - PianetaMilan : .@carlolaudisa: '#Vlahovic, subito @juventusfc: le mosse per il sì #viola' | #VIDEO #ACMilan #Milan #SempreMilan - snasainplasa : ma la stronzata Vlahovic-juve da dove è uscita? siamo a livelli di laudisa o peggio -