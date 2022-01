L’Anpi a Bellizzi per la Giornata della Memoria

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Coltivare laè ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”.Salerno fà sua le parole di Liliana Segre, superstite dell’Olocausto” in occasione del 27 gennaio,. Quest’anno, il comitato provinciale celebrerà questa. La manifestazione inizierà alle ore 10 con il raduno in piazza del Popolo per la Celebrazione; a seguire la messa a dimora di un albero per conferire la solennità commemorativa e futura testimonianza. Alle 10.30 si terrà invece la cerimonia di intitolazione ...