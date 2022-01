La Polonia è un player fondamentale nella crisi ucraina E la sfida con l’Ue…

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 gennaio 2022) 127 mila soldati sono stati schierati da Mosca lungo il confine ucraino. Un dato che rischia di divenire il detonatore di un conflitto che, ancora una volta, fa di Kiev il palcoscenico dello scontro tra il moderno imperialismo russo e la vituperata deterrenza americana. Negli ultimi giorni è accaduto di tutto: dalle dimissioni presentate dal vice ammiraglio Kay-Achim Schönbach, capo della Marina militare tedesca, per via delle esternazioni pronunciate durante un convegno in India, alla richiesta formulata dall’ambasciata americana a Kiev e indirizzata al Dipartimento di Stato per l’evacuazione dei familiari del personale. Diversamente dal governo polacco, che attraverso la voce del proprio ministro degli Esteri, rende noto di non voler programmare, per ora, né la ritirata del proprio personale diplomatico dall’, né quella dei relativi familiari, pur continuando ...