La Polizia di Stato partecipa alla settimana della Memoria

(Di giovedì 27 gennaio 2022) In occasioneGiornatadel 27 gennaio ladie' impegnata nel commemorare la Shoah, come testimonianza del forte legame che da anni la legacomunita' ebraica. Per ...

Advertising

amnestyitalia : Israele sostiene da anni che #Pegasus è unicamente esportato per spiare “obiettivi legittimi”, ma è emerso che lo s… - vito16315656 : @poliziadistato @Quirinale IN VIOLAZIONE ALLA LEGGE 121/81 ' SENZA IL DOVUTO VERBALE DI RIFORMA... POSTO ILLEGALMEN… - forzearmateeu : Un nuovo post (Lecce, il Consiglio Stato blocca l'Esercito: stop alle esercitazioni militari nel poligono di tiro a… - vito16315656 : @poliziadistato @Quirinale NEL 1999 HO DENUNCIATO ABUSI AL CAPO DELLA POLIZIA... AL SINDACATO SIULP... VENGO POSTO… - forzearmateeu : Un nuovo post (27 gennaio 2022 - Giorno della memoria. La Polizia di Stato ricorda l'estremo sacrificio di Filippo… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Stato

Questure sul web

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio ladie' impegnata nel commemorare la Shoah, come testimonianza del forte legame che da anni la lega alla comunita' ebraica. Per tutta la settimana le copertine delle pagine Facebook, ...A Dnipro è scattata la caccia all'uomo, che vede impiegata sia lache la Guardia nazionale. Il soldato èvisto l'ultima volta dalle parti di Makarov. Indossava un'uniforme mimetica. ...In cambio di una cena al ristorante era andato a farsi vaccinare al posto di un amico no-vax e, scoperto da un poliziotto, è stato arrestato.C’era anche la Polizia di Stato con 10 atleti delle fiamme Oro a Novara, all’evento sportivo “Run For Mem 2022 ...