Il sistema camerale lombardo entra a far parte dei soggetti attuatori del Pnrr (Di giovedì 27 gennaio 2022) Unioncamere Lombardia e le Camere di commercio lombarde potranno così dare il proprio contributo alle amministrazioni centrali Il sistema camerale lombardo potrà essere coinvolto direttamente nella realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo stabilisce il decreto legge "Recovery" (152/2021) che estende alle Unioni regionali e alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura il ruolo di soggetto chiamato a dare attuazione al Pnrr per assicurarne l'efficace e tempestiva realizzazione e implementazione. Infatti, le modifiche al decreto legge 77/2021 sulla governance del Pnrr del decreto Recovery, la cui legge di conversione è entrata in vigore il 1° gennaio scorso, stabiliscono espressamente che le amministrazioni ...

