Di Marzio | “Castillejo ad un passo dal Valencia Thiaw | chiesti 8 milioni più bonus”

Advertising

Gio16697 : RT @salda__: «Milan, vicinissima la cessione di Castillejo al Valencia, davvero a un passo. Per la difesa si allontana Thiaw, la richiesta… - er_toscano : RT @salda__: «Milan, vicinissima la cessione di Castillejo al Valencia, davvero a un passo. Per la difesa si allontana Thiaw, la richiesta… - SEMPREFMILAN : RT @salda__: «Milan, vicinissima la cessione di Castillejo al Valencia, davvero a un passo. Per la difesa si allontana Thiaw, la richiesta… - Giacomobacci2 : RT @PianetaMilan: @DiMarzio : “ #Castillejo ad un passo dal Valencia. #Thiaw, chiesti 8 milioni più bonus” #ACMilan #Milan #SempreMilan… - PianetaMilan : @DiMarzio : “ #Castillejo ad un passo dal Valencia. #Thiaw, chiesti 8 milioni più bonus” #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Marzio Castillejo

L'indiscrezione di mercato di Gianluca Di? In piena sessione di mercato il Milan deve ... Uno potrebbe portare il nome di Samuel. L'ala spagnola è in vetrina già da tempo, e questa ...Gianluca Dilo ha escluso, nel corso di una intervista Roman Faivre continua a strizzare l'... Se Samudovesse effettivamente fare le valigie si deciderà di puntare su altro.Mercato Milan: Castillejo via, le ultime. Samu Castillejo è pronto a lasciare il Milan nel corso del calciomercato di gennaio. Calciomercato: Luis Alberto seguito in estate. Intanto dalla Spagna arriv ...Il club iberico è in queste ore in contatto con il Milan per cercare di trovare un'intesa e portare Castillejo al 'Mestalla'. Secondo quanto riferito, infatti, da Gianluca Di Marzio, giornalista esper ...