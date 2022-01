Covid, Toscana: 12.537 nuovi contagi, oggi 27 gennaio. Duemila più di ieri. Tasso positivi al 17,07% (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 12.537 i nuovi casi di Coronavirus, in Toscana, oggi 27 gennaio 2022, su 72.375 test di cui 20.715 tamponi molecolari e 51.660 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 17,07% (76,0% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente della Regione, Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei contagi giornalieri è più alto (erano 10.535) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 12.537 icasi di Coronavirus, in272022, su 72.375 test di cui 20.715 tamponi molecolari e 51.660 test rapidi. Ildeiè 17,07% (76,0% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente della Regione, Eugenio Giani. Rispetto ail numero deigiornalè più alto (erano 10.535) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MarcoMarisca : RT @ImolaOggi: OGNI GIORNO UN NUOVO ORRORE Toscana - Muore in ospedale a 23 anni, la mamma non può dirgli addio per le norme Covid. Il raga… - venti4ore : Coronavirus, 12.357 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 1.180 casi. I dati Comune per Comune – Livornopress… - FirenzePost : Covid, Toscana: 12.537 nuovi contagi, oggi 27 gennaio. Duemila più di ieri. Tasso positivi al 17,07% - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 12.357 contagi: bollettino 27 gennaio - - LivornoPress : Covid, 12.357 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 1.180 casi. I dati Comune per Comune -