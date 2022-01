Covid Russia oggi, record di quasi 89mila contagi in 24 ore: 665 i morti (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore, la Russia ha sfiorato i 90mila contagi Covid, con un numero record di 88.816 nuovi casi, mentre i morti sono 665. Il dato odierno supera il record di ieri, che si avvicinava a 75mila contagi. Mosca si conferma la città con più contagi, con oltre 26.500 nuovi casi. La presenza della variante Omicron è stata confermata in 74 delle 85 regioni del Paese. Dall'inizio della pandemia vi sono stati 11.404.617 contagi e 328.770 morti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore, laha sfiorato i 90mila, con un numerodi 88.816 nuovi casi, mentre isono 665. Il dato odierno supera ildi ieri, che si avvicinava a 75mila. Mosca si conferma la città con più, con oltre 26.500 nuovi casi. La presenza della variante Omicron è stata confermata in 74 delle 85 regioni del Paese. Dall'inizio della pandemia vi sono stati 11.404.617e 328.770

