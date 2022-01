Covid, quando i lavoratori in quarantena devono essere pagati (Di giovedì 27 gennaio 2022) Covid, i lavoratori pagati in quarantena: scopriamo quali sono i casi e le regole da applicare in caso di contatto con un positivo. A partire dal 1° gennaio tutti i lavoratori che hanno avuto un contatto stretto con una persona successivamente risultata positiva al Covid-19 non possono restare a casa. I lavoratori quindi non possono sottoporsi alla cosidetta quarantena precauzionale percependo l’indennità di malattia anche se non si hanno sintomi. Scopriamo come stanno agendo le varie imprese per tutelare i loro lavoratori. Tutte le info sulla quarantena per i lavoratori (Fonte: Pixabay)Da quanto si legge su Il Corriere della Sera, il segretario del consiglio nazionale dell’ordine ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 27 gennaio 2022), iin: scopriamo quali sono i casi e le regole da applicare in caso di contatto con un positivo. A partire dal 1° gennaio tutti iche hanno avuto un contatto stretto con una persona successivamente risultata positiva al-19 non possono restare a casa. Iquindi non possono sottoporsi alla cosidettaprecauzionale percependo l’indennità di malattia anche se non si hanno sintomi. Scopriamo come stanno agendo le varie imprese per tutelare i loro. Tutte le info sullaper i(Fonte: Pixabay)Da quanto si legge su Il Corriere della Sera, il segretario del consiglio nazionale dell’ordine ...

Advertising

nzingaretti : Le attività scolastiche non vanno sostituite dalla DAD quando bambini e ragazzi sono vaccinati e non ci sono sintom… - LaStampa : Scoperta sulla trasmissione del covid: quando si parla, non basta la distanza di 1 metro - La7tv : #nonelarena Matteo Bassetti: 'Noi medici quando muore un paziente compiliamo un modulo, e se tra le cause accessori… - M72seventytwo : RT @pbecchi: Successone di Draghi: gli stessi numeri di morti per Covid dell’ anno scorso, quando non c’erano ancora i vaccini. Una folle c… - Andrea__Rossi : RT @pbecchi: Successone di Draghi: gli stessi numeri di morti per Covid dell’ anno scorso, quando non c’erano ancora i vaccini. Una folle c… -