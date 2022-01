“Come mai è finita tra noi?”. Elodie parla della storia con Marracash (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quella formata da Elodie e Marracash è stata una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi, e sicuramente tra le più amate. Ma, a ottobre 2021, i due cantanti hanno ufficializzato la fine della loro relazione, spezzando il cuore di migliaia di fan. Anche se nessuno dei due, fino ad ora, aveva mai parlato pubblicamente del reale motivo della loro rottura. A gennaio 2022, invece, Elodie ha finalmente rivelato a Grazia ciò che l’ha spinta ad allontanarsi dal rapper. Il motivo sembra essere molto semplice: la cantante aveva bisogno di trascorrere del tempo da sola. Nessun tradimento, quindi, da parte di Marracash: appena dopo la fine della relazione, Dagospia aveva insinuato che nella vita del rapper ci potesse essere un’altra cantante, Rosmy. Voce ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quella formata daè stata una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi, e sicuramente tra le più amate. Ma, a ottobre 2021, i due cantanti hanno ufficializzato la fineloro relazione, spezzando il cuore di migliaia di fan. Anche se nessuno dei due, fino ad ora, aveva maito pubblicamente del reale motivoloro rottura. A gennaio 2022, invece,ha finalmente rivelato a Grazia ciò che l’ha spinta ad allontanarsi dal rapper. Il motivo sembra essere molto semplice: la cantante aveva bisogno di trascorrere del tempo da sola. Nessun tradimento, quindi, da parte di: appena dopo la finerelazione, Dagospia aveva insinuato che nella vita del rapper ci potesse essere un’altra cantante, Rosmy. Voce ...

