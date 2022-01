Cambia tutto sulla tassa rifiuti: come si paga (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dal 1° gennaio 2023 saranno in vigore nuove regole sui rifiuti che riguardano anche il sistema di tassazione e i rimborsi su importi non dovuti: ecco cosa stabilisce il contratto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dal 1° gennaio 2023 saranno in vigore nuove regole suiche riguardano anche il sistema dizione e i rimborsi su importi non dovuti: ecco cosa stabilisce il contratto

Advertising

francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - MariaFr65012930 : RT @NinaRicci_us: @GiovanniToti @ZONABIANCA1 State cominciando a rimangiarvi tutto come avevamo anticipato. Neppure le palle di portare ava… - ricgazza : Pešev inizia a ricredersi quando Hitler impone alla Bulgaria di votare le leggi razziali nel 1940. Lui si astiene d… - UnTemaAlGiorno : RT @alone73x1: #qualcheCosa Qualche cosa non cambia mai Come stare insieme E la gioia che tu mi dai Come un muro che non può cedere Sappi c… - LattuadaGiacomo : @albitaroni_ Qualora qua non te ne venisse concessa l’occasione oppure venisse fatto di tutto per logorarti fisicam… -