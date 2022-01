Cadavere scambiato per un cane durante le indagini: imputato assolto (Di giovedì 27 gennaio 2022) A causa di un "clamoroso errore nelle fasi iniziali delle indagini", Alessandro Pasini, 46 anni di Crema, accusato di aver ucciso Sabrina Beccalli, è stato condannato a sei anni di carcere solo per distruzione di Cadavere... Leggi su europa.today (Di giovedì 27 gennaio 2022) A causa di un "clamoroso errore nelle fasi iniziali delle", Alessandro Pasini, 46 anni di Crema, accusato di aver ucciso Sabrina Beccalli, è stato condannato a sei anni di carcere solo per distruzione di...

Advertising

taniacips : Incommentabile. Incommentabile! TGCOM: Uccisa a Crema, giudice: cadavere scambiato per un cane durante le indagini,… - Margi624 : @MCMXLVIII8 Uno ha ucciso e bruciata una ragazza. Dal momento che il cadavere é stato smaltito in discarica xké sca… - jameislover : @VincenzoBellom9 Attenzione, la parte sottovalutata è che lo abbiamo pagato come un top che l’anno prima era stato… -