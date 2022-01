Benzina, livelli record: Italiani su tutte le furie (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vola il caro-Benzina in Italia, che tocca livelli record che non si registravano dal settembre del 2013. Il prezzo medio del carburante in modalità self costa infatti 2,43 centesimi in più rispetto alla settimana scorsa (da 1,754 euro a 1,778) e ha raggiunto il massimo da ben dieci anni. Il costo del gasolio è invece salito di 2,69 centesimi (da 1,620 a 1,647). Stabile il Gpl, da 0,817 euro a 0,816 e mentre il gasolio da riscaldamento è salito di 2,92 centesimi (da 1,436 a 1,466), secondo la rilevazione settimanale del ministero della Transizione ecologica. Il che si traduce in rincari significativi per le famiglie, già pesantemente colpite dal caro-bollette. Quando costa adesso il pieno di Benzina Con questi prezzi, per fare esempi concreti, per un serbatoio da 50 litri si paga 1,22 euro in più per la ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vola il caro-in Italia, che toccache non si registravano dal settembre del 2013. Il prezzo medio del carburante in modalità self costa infatti 2,43 centesimi in più rispetto alla settimana scorsa (da 1,754 euro a 1,778) e ha raggiunto il massimo da ben dieci anni. Il costo del gasolio è invece salito di 2,69 centesimi (da 1,620 a 1,647). Stabile il Gpl, da 0,817 euro a 0,816 e mentre il gasolio da riscaldamento è salito di 2,92 centesimi (da 1,436 a 1,466), secondo la rilevazione settimanale del ministero della Transizione ecologica. Il che si traduce in rincari significativi per le famiglie, già pesantemente colpite dal caro-bollette. Quando costa adesso il pieno diCon questi prezzi, per fare esempi concreti, per un serbatoio da 50 litri si paga 1,22 euro in più per la ...

