Australian Open 2022: Danielle Collins annienta Swiatek e raggiunge Barty in finale (Di giovedì 27 gennaio 2022) È Danielle Collins la seconda finalista degli Australian Open 2022. La statunitense (n.30 del ranking) sconfigge nettamente Iga Swiatek (n.9 WTA) per 6-4 6-1 e raggiunge l’Australiana Ashleigh Barty all’ultimo atto di Melbourne. Per Collins si tratta della prima finale Slam in carriera. La statunitense parte subito fortissimo e in pochi minuti vola clamorosamente sul 4-0. Swiatek reagisce timidamente recuperando un break nel sesto game, ma, subito dopo, si fa rubare nuovamente il servizio e Collins si porta a un game dal primo parziale (5-2). La numero 30 del ranking si procura tre set point nel game successivo, ma non riesce a chiudere: la polacca ringrazia e, dopo ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Èla seconda finalista degli. La statunitense (n.30 del ranking) sconfigge nettamente Iga(n.9 WTA) per 6-4 6-1 el’a Ashleighall’ultimo atto di Melbourne. Persi tratta della primaSlam in carriera. La statunitense parte subito fortissimo e in pochi minuti vola clamorosamente sul 4-0.reagisce timidamente recuperando un break nel sesto game, ma, subito dopo, si fa rubare nuovamente il servizio esi porta a un game dal primo parziale (5-2). La numero 30 del ranking si procura tre set point nel game successivo, ma non riesce a chiudere: la polacca ringrazia e, dopo ...

