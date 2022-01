Atalanta, si valuta il dopo Gosens: tutte le alternative (Di giovedì 27 gennaio 2022) Manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Robin Gosens all’Inter e l’Atalanta sta valutando varie opzioni per il suo successore. La dea potrebbe decidere di intervenire sul mercato ma il tempo stringe e per questo non si esclude che Gasperini possa accontentarsi dei suoi esterni. Andrea Cambiaso, Genoa Secondo TMW il preferito è Andrea Cambiaso del Genoa. La sensazione è i nerazzurri faranno un tentativo in base alle possibilità di mercato, poi proseguiranno con i quattro esterni già in rosa. La soluzione infatti potrebbe essere già in casa: Giuseppe Pezzella, classe ’97 arrivato da Parma in punta di piedi, si è fatto spazio tra gli esterni della dea ed oggi è titolare fisso. Gasperini lavora con lui solo da pochi mesi ed è pronto a trasformarlo nel nuovo treno della sua fascia sinistra. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Robinall’Inter e l’stando varie opzioni per il suo successore. La dea potrebbe decidere di intervenire sul mercato ma il tempo stringe e per questo non si esclude che Gasperini possa accontentarsi dei suoi esterni. Andrea Cambiaso, Genoa Secondo TMW il preferito è Andrea Cambiaso del Genoa. La sensazione è i nerazzurri faranno un tentativo in base alle possibilità di mercato, poi proseguiranno con i quattro esterni già in rosa. La soluzione infatti potrebbe essere già in casa: Giuseppe Pezzella, classe ’97 arrivato da Parma in punta di piedi, si è fatto spazio tra gli esterni della dea ed oggi è titolare fisso. Gasperini lavora con lui solo da pochi mesi ed è pronto a trasformarlo nel nuovo treno della sua fascia sinistra. Simone Borghi

