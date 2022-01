And Just Like That, il creatore della serie spiega il nudo frontale di Evan Handler (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il creatore del revival di Sex and the City, And Just Like That, ha recentemente deciso di spiegare il motivo per cui è stato girato un nudo frontale di Evan Handler. Durante un episodio del podcast Writers Room Michael Patrick King, il creatore di And Just Like That, celebre revival di Sex and the City, ha parlato della scena di nudo frontale che Evan Handler, nei panni di Harry Goldenblatt, ha girato per la puntata intitolata Bewitched, Bothered, and Bewildered. Durante l'episodio in questione, andato in onda giovedì 20 gennaio, Lily (Cathy Ang) interrompe un momento intimo tra i suoi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ildel revival di Sex and the City, And, ha recentemente deciso dire il motivo per cui è stato girato undi. Durante un episodio del podcast Writers Room Michael Patrick King, ildi And, celebre revival di Sex and the City, ha parlatoscena diche, nei panni di Harry Goldenblatt, ha girato per la puntata intitolata Bewitched, Bothered, and Bewildered. Durante l'episodio in questione, andato in onda giovedì 20 gennaio, Lily (Cathy Ang) interrompe un momento intimo tra i suoi ...

