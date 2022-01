Ana Mena in gara a Sanremo col brano “Duecentomila Ore” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena conquista il palco più ambito d’Italia e sarà tra i cantanti in gara alla 72esima edizione del FESTIVAL DI Sanremo con il brano “Duecentomila ORE”, scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef. Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Ana Mena duetterà con Rocco Hunt in un medley che celebra la grande musica italiana. Ana Mena si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. Ed è proprio nel suo paese d’origine che si è affermata non ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Anaconquista il palco più ambito d’Italia e sarà tra i cantanti inalla 72esima edizione del FESTIVAL DIcon ilORE”, scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef. Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Anaduetterà con Rocco Hunt in un medley che celebra la grande musica italiana. Anasi sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. Ed è proprio nel suo paese d’origine che si è affermata non ...

