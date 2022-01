Alex Belli: come nel 2015, la storia si ripete (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alex Belli potrebbe davvero aver recitato un copione? Ecco cosa accadeva nel 2015 durante la sua partecipazione a “L’Isola Dei Famosi” Era il 2015 quando un giovanissimo Alex Belli partecipava all’edizione de L’Isola Dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Ed è proprio su quelle spiagge che si è assistito al primo vero game di Alex Belli e al primo triangolo mediatico dell’attore. Così come è accaduto negli scorsi mesi durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, anche al reality show in Honduras Alex approda da uomo sposato e pieno d’amore per la moglie Katarina Ramaikova, Tra le concorrenti de L’Isola, anche l’influencer Cristina Buccino che, in questo racconto denso di similitudini, avrebbe il ruolo di Soleil ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)potrebbe davvero aver recitato un copione? Ecco cosa accadeva neldurante la sua partecipazione a “L’Isola Dei Famosi” Era ilquando un giovanissimopartecipava all’edizione de L’Isola Dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Ed è proprio su quelle spiagge che si è assistito al primo vero game die al primo triangolo mediatico dell’attore. Cosìè accaduto negli scorsi mesi durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, anche al reality show in Hondurasapproda da uomo sposato e pieno d’amore per la moglie Katarina Ramaikova, Tra le concorrenti de L’Isola, anche l’influencer Cristina Buccino che, in questo racconto denso di similitudini, avrebbe il ruolo di Soleil ...

