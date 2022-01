Addio Insigne, Auriemma: “Se tace è meglio, si sente responsabile di qualcosa che nessuno gli ha attribuito” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ai microfoni della trasmissione Si Gonfia la Rete sul canale Tele A è intervenuto il giornalista del Napoli Raffaele Auriemma il quale ha parlato della squadra azzurra e di un calciatore in particolare, il capitano Lorenzo Insigne. “Insigne si sente responsabile di qualcosa che nessuno gli ha attribuito, davvero nessuno di fronte ad un’offerta di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ai microfoni della trasmissione Si Gonfia la Rete sul canale Tele A è intervenuto il giornalista del Napoli Raffaeleil quale ha parlato della squadra azzurra e di un calciatore in particolare, il capitano Lorenzo. “sidichegli ha, davverodi fronte ad un’offerta di L'articolo

Advertising

cn1926it : #Auriemma: “#Insigne? La colpa non è sua, ma farebbe bene a tacere” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Auriemma: 'Addio di Insigne? Non è colpa di nessuno...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Auriemma: 'Addio di Insigne? Non è colpa di nessuno...' - mick_napoli_ : @Jorginhismo @_softPizza_ @adam_ounas10 @AAngelo1994 @JastemmoColNAP_ Probabilmente il prossimo anno con l'addio di… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Auriemma: 'Addio di Insigne? Non è colpa di nessuno...' -