15 offerte firmate Under Armour per darci un tono anche in palestra

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ci sono pochissimi brand capaci di farci sentire pienamente dediti al nostro programma di allenamento come. Il brand americano, fondato nel 1996 a Baltimora dall'ex giocatore di football americano Kevin Plank, è infatti riuscito nel corso degli anni a portare a compimento un'impresa tutt'altro che semplice: conquistare il cuore degli appassionati di fitness a colpi di proposte che sanno combinare un'ottima qualità dei tessuti tecnici e un design tendenzialmente capace di valorizzare gli sforzi alla chest press. E alla leg press, e alla biceps curl etc etc. Poiché dunque l'inizio dell'anno è il momento migliore per tornare incarichi di buoni propositi e ambizioni muscolari di contorno, ecco che abbiamo curiosato sul web alla ricerca delle migliori...