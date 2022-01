Advertising

Milla_0A : RT @Niki_Gaia: Il 26 gennaio del 2020 Kobe Bryant, sua figlia 13enne Gigi e altre 7 persone morivano in un tragico incidente in elicottero.… - J0March_ : RT @Niki_Gaia: Il 26 gennaio del 2020 Kobe Bryant, sua figlia 13enne Gigi e altre 7 persone morivano in un tragico incidente in elicottero.… - gossipblogit : Vanessa Bryant: il ricordo del marito Kobe a 2 anni dall’incidente - VinRaucci : RT @Niki_Gaia: Il 26 gennaio del 2020 Kobe Bryant, sua figlia 13enne Gigi e altre 7 persone morivano in un tragico incidente in elicottero.… - stylesun__ : RT @Niki_Gaia: Il 26 gennaio del 2020 Kobe Bryant, sua figlia 13enne Gigi e altre 7 persone morivano in un tragico incidente in elicottero.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Bryant

Sport Fanpage

Il dolore di'Per me è stato profondamente angosciante sapere che molte persone abbiano ottenuto foto dei corpi di Kobe e Gianna senza alcun motivo' ha detto la vedova del Black Mamba. ...Morte Kobein tribunale: "Chiesi di non divulgare le foto dei resti" Fra i tanti messaggi, ve ne furono molti anche di cordoglio, visto che chi conosceva Kobesapeva che Ward ...Kobe Bryant, the five-time NBA champion, was killed with his daughter and seven others in a helicopter crash two years ago on Wednesday ...Take a look at some of the sweetest quotes Kobe gave us while gushing over his baby Gianna--including following in his footsteps with her love of basketball. After his retirement in 2016, the Bryant ...