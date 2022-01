Ucraina, Papa Francesco: per favore mai la guerra (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Per favore mai la guerra": così Papa Francesco sull'Ucraina. Il pontefice all'Angelus domenicale ha invitato la Chiesa mondiale a pregare oggi per il paese."E ora vi invito a pregare per la pace in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Permai la": cosìsull'. Il pontefice all'Angelus domenicale ha invitato la Chiesa mondiale a pregare oggi per il paese."E ora vi invito a pregare per la pace in ...

Advertising

Avvenire_Nei : Al termine dell'Angelus di domenica 23 gennaio, il Papa, preoccupato dei venti di guerra che agitano il confine tra… - Avvenire_Nei : Il Papa: il 26 gennaio preghiamo per la pace in Ucraina - gazzettadegliau : Il Papa ha affermato: «Ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana, più che di intere… - cicheresta1 : RT @bordoni_russia: ?il papa invita i fedeli a pregare per la pace in Ucraina? - bordoni_russia : ?il papa invita i fedeli a pregare per la pace in Ucraina? -