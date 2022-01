Torta a sorpresa e applausi a Trigoria, è festa Roma per i 59 anni di Mou (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La battuta del giorno, per ora, è quella di Massimiliano, tifoso della Roma, che in una radio, dopo aver visto il video di Mourinho nello spogliatoio , dice: 'Josè c'è rimasto male perché sperava che ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La battuta del giorno, per ora, è quella di Massimiliano, tifoso della, che in una radio, dopo aver visto il video di Mourinho nello spogliatoio , dice: 'Josè c'è rimasto male perché sperava che ...

Advertising

sportli26181512 : Torta a sorpresa e applausi a Trigoria, è festa Roma per i 59 anni di Mou: Torta a sorpresa e applausi a Trigoria,… - infoitsport : Torta a sorpresa e applausi a Trigoria, così Mourinho festeggia il compleanno (VIDEO) - romanewseu : Torta a sorpresa e applausi a Trigoria, così #Mourinho festeggia il compleanno (VIDEO) - chiapperfield : @Tractor220510 Con finale a sorpresa in cui esce Maldini dalla torta con il contratto firmato di rinnovo a 10 mil per altre cento stagioni - alessiastanelli : Meritavamo di fare tutto ciò che delle amiche fanno, e tu meritavi di festeggiarne un altro Un'altra candelina, un'… -