Sulla Gazzetta i nomi per il mercato estivo del Napoli: Viti, Gatti, Parisi, Ricci, Ilic e Bajrami (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli obiettivi di mercato del Napoli per la sessione estiva. In primo luogo c’è Mathias Olivera, del Getafe, già bloccato per la prossima stagione, su cui Giuntoli tenta l’accelerata per portarlo in azzurro già a gennaio. Ma il Napoli segue anche altre piste per difesa e centrocampo. Il club vuole “elementi di prospettiva e già rodati in Serie A“. Questi i nomi sul taccuino di Giuntoli: per quanto riguarda la difesa, ci sono Mattia Viti dell’Empoli e Federico Gatti del Frosinone per il ruolo di centrale difensivo, e Fabiano Parisi per la fascia sinistra. Per il centrocampo, Samuele Ricci dell’Empoli come play, Ivan Ilic del Verona utilizzabile in più ruoli del reparto e infine Nedim ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladello Sport fa il punto sugli obiettivi didelper la sessione estiva. In primo luogo c’è Mathias Olivera, del Getafe, già bloccato per la prossima stagione, su cui Giuntoli tenta l’accelerata per portarlo in azzurro già a gennaio. Ma ilsegue anche altre piste per difesa e centrocampo. Il club vuole “elementi di prospettiva e già rodati in Serie A“. Questi isul taccuino di Giuntoli: per quanto riguarda la difesa, ci sono Mattiadell’Empoli e Federicodel Frosinone per il ruolo di centrale difensivo, e Fabianoper la fascia sinistra. Per il centrocampo, Samueledell’Empoli come play, Ivandel Verona utilizzabile in più ruoli del reparto e infine Nedim ...

Advertising

napolista : Sulla Gazzetta i nomi per il mercato estivo del #Napoli: Viti, Gatti, Parisi, Ricci, Ilic e Bajrami Il club cerca… - LaPrimaManina : @MaurilioVitto Hai perduto una buona occasione per tacere Il consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblic… - irob68_ : ???? Sondaggio del Chelsea per Alex Sandro. Per dare il via libera, i bianconeri dovranno prima trovare un'alternativ… - Giovann14793883 : RT @FabRavezzani: Interessante e lodevole come il conflitto giudiziario in corso tra Commisso e la Gazzetta non abbia minimamente condizion… - peppe040688 : @EyeInTheSky_04 @Gazzetta_it Patch sulla maglia -