Stampa estera e toto Quirnale | attenti a non perdere Super Mario…

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se i grandi elettori riuniti a Montecitorio ancora non sbloccano il rebus del Quirinale, diversi grandi quotidiani internazionali hanno già votato. "Il tentativo di Mario Draghi di diventare presidente è nocivo per l'Italia e l'Europa", secondo l'Economist. Per il Wall Street Journal "la paura è che il governo ideologicamente eterogeno che ora guida possa collassare". Il voto per eleggere un nuovo Capo dello Stato, ha scritto il Financial Times, "ha il potenziale di indebolire il Governo e danneggiare le prospettive per l'economia". L'ex presidente della Bce è una personalità guardata con considerazione ben oltre i confini italiani, il suo peso determinante anche nel resto d'Europa. Ma cosa succederebbe se le alchimie parlamentari non solo sbarrassero a Draghi la strada verso il Colle ma facilitassero anche la fine della sua esperienza a Palazzo Chigi? Se l'italiano più noto nelle ...