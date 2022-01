Serie B, Lecce-Vicenza 2-1: Listowski e Coda lanciano i salentini, sorpasso al Pisa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Lecce vince il recupero della 18a giornata di Serie B contro il Pisa e si porta in testa alla classifica, scavalcando i nerazzurri. In gol per i salentini Listowski e Coda Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilvince il recupero della 18a giornata diB contro ile si porta in testa alla classifica, scavalcando i nerazzurri. In gol per i

Advertising

Gazzetta_it : Lecce, sei primo in classifica: 2-1 al Vicenza e Pisa superato. Meggiorini segna e piange #SerieB - Bubu_Inter : RT @CorSport: Incredibile a #Lecce, #Meggiorini in lacrime dopo la lite con #Majer: 'Che c'entra mia mamma?' ?? - Luxgraph : Serie B, Lecce-Vicenza 2-1: Meggiorini in lacrime dopo un diverbio con Majer - Antonio_Tatti_ : RT @sportmediaset: #SerieB: il Lecce si prende la vetta, 2-1 al Vicenza. #SportMediaset - CorSport : Incredibile a #Lecce, #Meggiorini in lacrime dopo la lite con #Majer: 'Che c'entra mia mamma?' ?? -